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Абхазия Информ

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ТАИФА АДЖБА

Новости Пятница, 18 июля 2025 12:34
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КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ТАИФА АДЖБА

Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ. Объявляется конкурс на соискании Государственной премии им. Т. Ш. Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы. Премия присуждается за произведения для детей и юношества, получившие широкое общественное признание и ставшие заметным явлением в абхазской художественной литературе.

На соискание Госпремии могут выдвигаться опубликованные в последние годы (2022, 2023, 2024 гг.) оригинальные художественный произведения (в жанрах поэзии, прозы и драматургии).

Выдвижение произведений на соискание Госпремии проводится коллективами учреждений образования и культуры, творческими союзами, редакциями журналов, газет и др.

Документы на конкурс по Госпремии им. Т. Ш. Аджба принимаются до 17 октября 2025 года по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба 21 (Кабинет министров, 2 корп.), Министерство культуры Республики Абхазия, Комиссия по Государственной премии им. Т. Ш. Аджба.

Перечень необходимых документов для представления можно получить по тел. +7 (840) 226-75-42; +7 (940) 965-91-02.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 18 июля 2025 12:36

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