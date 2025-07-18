ОБСУДИЛИ УЧАСТИЕ АБХАЗСКОЙ МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКИХ ФОРУМАХ

Основной темой встречи стали широкие возможности, предоставляемые российской форумной кампанией Росмолодежи для развития потенциала, образования и международного обмена молодежи. Участники отметили позитивную динамику: только этим летом молодые граждане Абхазии примут участие в 19 крупных мероприятиях по всей России.

Ключевым итогом встречи стало важное заявление Дмитрия Иванова: «Мы должны поддерживать тот темп, тот ритм, который задает руководство. Сегодня принято принципиальное решение – все всероссийские мероприятия для молодежи полностью открыты для граждан Республики Абхазия». Это решение открывает новые горизонты для активного включения абхазской молодежи в масштабные российские молодежные проекты и программы.