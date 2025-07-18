СТАРТОВАЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ

Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме начался Республиканский турнир по плаванию, приуроченный к знаменательной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования собрали более 70 юных пловцов из городов и районов Абхазии, Москвы и Краснодара от 7 до 17 лет.

На церемонии открытия участников турнира поприветствовали начальник спортивного отдела Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Жанна Зантария и президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба.

Они пожелали спортсменам ярких заплывов, достижения личных рекордов и достойной борьбы, подчеркнув важность турнира как в спортивном, так и в патриотическом аспекте.

Программа турнира насыщенна и включает заплывы на различные дистанции 25, 50, 100, 200 метров и разными стилями: вольный, плавание на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание.

Также зрелищным событием станет смешанная комбинированная эстафета 4х50 метров вольным стилем.

Главный судья – Елена Вардимиади.

Организатором Республиканского турнира выступает Государственный комитет по делам молодежи и спорта.

Соревнования проходящие в бассейне «Дэм», направлены на популяризацию плавания и выявление сильнейших спортсменов.