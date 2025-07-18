 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ХАРИТОНА АГРБА

Новости Пятница, 18 июля 2025 13:56
Оцените материал
(0 голосов)
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ХАРИТОНА АГРБА

Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Республики Абхазия Беслан Бигвава принял мастера спорта России международного класса, чемпиона Европы по версии IBF European, серебряного призёра Европейских игр, двукратного серебряного призёра чемпионата России Харитона Агрба.

«От руководства Республики Абхазия и от себя лично выражаю Вам слова искренней благодарности за вклад в развитие бокса. Своим трудолюбием, стремлением, упорством и желанием к победе Вы достигли больших высот. Мы горды тем, что наш соотечественник – многократный победитель и призёр международных и национальных турниров. Желаю, чтобы на Вашем спортивном пути возникали новые ступени, на которые Вы с радостью будете всходить, здоровья, энергии, всегда оставаться неутомимым, непоколебимым и непобедимым, желания двигаться вперёд и развиваться!» – сказал Беслан Бигвава.

Харитон Агрба поблагодарил руководство страны за высокую оценку его спортивных достижений.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 18 июля 2025 13:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СТАРТОВАЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.