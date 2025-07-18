ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ХАРИТОНА АГРБА
Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Республики Абхазия Беслан Бигвава принял мастера спорта России международного класса, чемпиона Европы по версии IBF European, серебряного призёра Европейских игр, двукратного серебряного призёра чемпионата России Харитона Агрба.
«От руководства Республики Абхазия и от себя лично выражаю Вам слова искренней благодарности за вклад в развитие бокса. Своим трудолюбием, стремлением, упорством и желанием к победе Вы достигли больших высот. Мы горды тем, что наш соотечественник – многократный победитель и призёр международных и национальных турниров. Желаю, чтобы на Вашем спортивном пути возникали новые ступени, на которые Вы с радостью будете всходить, здоровья, энергии, всегда оставаться неутомимым, непоколебимым и непобедимым, желания двигаться вперёд и развиваться!» – сказал Беслан Бигвава.
Харитон Агрба поблагодарил руководство страны за высокую оценку его спортивных достижений.