ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ХАРИТОНА АГРБА

«От руководства Республики Абхазия и от себя лично выражаю Вам слова искренней благодарности за вклад в развитие бокса. Своим трудолюбием, стремлением, упорством и желанием к победе Вы достигли больших высот. Мы горды тем, что наш соотечественник – многократный победитель и призёр международных и национальных турниров. Желаю, чтобы на Вашем спортивном пути возникали новые ступени, на которые Вы с радостью будете всходить, здоровья, энергии, всегда оставаться неутомимым, непоколебимым и непобедимым, желания двигаться вперёд и развиваться!» – сказал Беслан Бигвава.

Харитон Агрба поблагодарил руководство страны за высокую оценку его спортивных достижений.