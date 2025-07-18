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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

Новости Пятница, 18 июля 2025 16:53
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СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве труда и социального развития Республики Абхазия состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам назначения и выплаты социальных пособий.

Обсуждался поиск решений по выходу из кризисной ситуации, связанной с возможным уголовным преследованием граждан Республики Абхазия, ранее получавших социальные выплаты на территории Российской Федерации.

Члены комиссии обсудили варианты правового урегулирования ситуации, а также меры поддержки граждан, оказавшихся в зоне риска. Подчёркивается необходимость координации действий с российской стороной и разработки совместных решений в рамках двустороннего сотрудничества.

В Министерстве соцобеспечения ведётся приём граждан, получивших социальные выплаты на территории РФ для создания единого реестра.

Также граждане могут обращаться на горячую линию по телефону: +79407988886.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 31 раз Последнее изменение Пятница, 18 июля 2025 16:55

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