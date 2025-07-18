ПЯТЬ АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ОБНАРУЖЕНЫ В ГУДАУТЕ

Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации, сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК совместно с сотрудниками Гудаутского районного отдела СГБ РА в домовладении, расположенном по адресу: г. Гудаута, ул. Очамчырская, дом №37, обнаружили три аппарата для добычи криптовалюты, которые не были подключены к электросетям. Аппараты ранее были ввезены на территорию Абхазии с нарушением таможенного законодательства Республики Абхазия.

Обнаруженные аппараты принадлежат гражданке Республики Абхазия Сакания М.В., 1990 г.р., проживающей по вышеуказанному адресу.

Также 17 июля, в ходе реализации оперативной информации, сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК РА совместно с сотрудниками Гудаутского районного отдела СГБ РА в домовладении, расположенном по адресу: г. Гудаута, ул. Очамчырская, дом №35, обнаружили два аппарата для добычи криптовалюты, которые не были подключены к электросетям. Аппараты ранее были ввезены

на территорию Абхазии с нарушением таможенного законодательства Республики Абхазия

Обнаруженные аппараты принадлежат гражданке Республики Абхазия Камлия Д.Х., 1979 г.р., проживающей по вышеуказанному адресу.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.