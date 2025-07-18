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Абхазия Информ

В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №1 ОТКРЫТ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС

Новости Пятница, 18 июля 2025 18:04
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В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №1 ОТКРЫТ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС

Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ. На базе Сухумской школы №1 им. Б.В. Шинкуба начнет работу предпрофильный медицинский класс, который был открыт в 2024 году. Учащиеся 9-го классов смогут начать осваивать навыки первой помощи и даже моделировать сложные медицинские ситуации.

Начальник Управления общего среднего и профессионального образования Министерства просвещения Майя Цыбулевская рассказала о важности запуска медицинского класса. Она отметила, что программа профильного класса разрабатывается по поручению министра просвещения Ханы Гунба.

Преподавательский состав уже определён.

«Это педагог средней школы №1 Роя Асландзия и преподаватель Абхазского государственного университета, кандидат наук Теона Каландия. Они будут вести профильные предметы, такие как химия и биология. Медкласс будет не только для учащихся школы №1, но и для определенного количества детей из других школ», – сказала она.

Для всех, кто хочет учиться в медицинском классе, будет проводиться собеседование. «20 августа начнется прием документов, после чего состоится базовое собеседование, и наиболее подходящие кандидаты будут отобраны», – сказала Цыбулевская.

Это флагманский проект Министерства просвещения Абхазии, которое поддерживается Министерством просвещения РФ и Российской академией образования.

Прочитано 30 раз Последнее изменение Пятница, 18 июля 2025 18:10

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