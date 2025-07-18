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Абхазия Информ

МИНИСТР МВД ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ОБ УБИЙСТВЕ ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЕ ЧЛОУ

Новости Пятница, 18 июля 2025 18:10
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МИНИСТР МВД ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ОБ УБИЙСТВЕ ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЕ ЧЛОУ

Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ. Убийство совершено в селе Члоу. Об этом президенту Бадре Гунба доложил первый вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут.

«Совершено убийство девушки. По горячим следам было установлено, что убийство совершил гражданин Цвижба, он был задержан», – сказал Киут.

Он также доложил президенту об итогах деятельности МВД за первое полугодие 2025 года.

Бадра Гунба сообщил, что руководство Абхазии совместно с российскими коллегами занимается решением вопроса, связанного с возобновлением выплат российских пенсий для сотрудников МВД, вышедших на пенсию.

Прочитано 30 раз Последнее изменение Пятница, 18 июля 2025 21:43

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