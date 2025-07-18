МИНИСТР МВД ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ОБ УБИЙСТВЕ ЖЕНЩИНЫ В СЕЛЕ ЧЛОУ
Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ. Убийство совершено в селе Члоу. Об этом президенту Бадре Гунба доложил первый вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут.
«Совершено убийство девушки. По горячим следам было установлено, что убийство совершил гражданин Цвижба, он был задержан», – сказал Киут.
Он также доложил президенту об итогах деятельности МВД за первое полугодие 2025 года.
Бадра Гунба сообщил, что руководство Абхазии совместно с российскими коллегами занимается решением вопроса, связанного с возобновлением выплат российских пенсий для сотрудников МВД, вышедших на пенсию.