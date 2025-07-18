ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ С ВЫВОЗОМ МУСОРА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ . В Администрации Сухума под председательством мэра Тимура Агрба прошло совещание по ситуации с вывозом мусора на Центральном рынке. В нем участвовали замглавы Администрации Инал Авидзба, руководители профильных управлений мэрии.

Представители служб столичной администрации и руководство рынка обсудили взаимосвязь периодичности вывоза мусора и автомобильных заторов вокруг рынка, предлагались варианты, как можно разгрузить транспортную инфраструктуру.

Как отметил директор Сухумского городского центрального рынка Алхас Гургулия, автомобильные заторы вокруг рынка затрудняют вывоз мусора коммунальным службам. Он заметил, что на сегодняшний день есть две площадки вокруг рынка, где стоят контейнеры – по улице Вардания и улице имама Шамиля.

«С 5 до 8 часов утром, когда начинается торговля между оптовиками и розничными продавцами, образуется мусор в виде картонных коробок и прочего бытового мусора, который в течение всего рабочего дня лежит и не убирается. Нет возможности в дневное время физически подъехать и вывезти мусор, вокруг рынка всегда пробки, мусороуборочная машина не может передвигаться», – сказал Гургулия.

Мэр Сухума поручил руководству рынка активнее взаимодействовать с ГАИ города с целью наиболее оперативного поиска решения имеющейся проблемы.

«Городская госавтоинспекция должна помочь организовать подъезд мусороуборочной машины, которая в течение дня будет опорожнять мусорные баки и увозить накопившийся мусор. Вечером городская служба по уборке мусора убирает всю территорию рынка, к утру там всегда чисто. Такого же эффекта я требую и в дневное время», – сказал Тимур Агрба.

Коммунальщики доложили о том, что быстрому заполнению контейнеров у рынка способствует то, что все жители близлежащих улиц выкидывают в них свой бытовой мусор.

На совещании также рассматривался вопрос переноса контейнеров с рынка в другое место. Домоуправу поручено подыскать место под мусорную площадку в районе.

Об этом сообщает сайт столицы.