ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба принял министра просвещения Хану Гунба. Обсуждались вопросы, связанные с состоянием дел в области образования и планами на ближайшую перспективу.

Глава государства отметил, что наряду с улучшением качества образования в школах руководство страны ставит задачу перед Министерством просвещения уделить особое внимание воспитательной работе.

Как отметил президент, воспитательная работа должна строиться на патриотической, идеологической, культурной базе, основанная на традиционных ценностях.

Бадра Гунба поручил министру просвещения разработать концепцию воспитательной работы для школы страны.

Президент отметил, что вопрос сохранения и развития абхазского языка является одним из приоритетных направлений в деятельности руководства страны.

Бадра Гунба сообщил, что, начиная с сентября к заработной плате учителей абхазского языка будет доплата в 5 тысяч рублей. Такая практика, по его словам, направленная на поддержку родного языка, существует во многих странах.

Глава государства поручил министру просвещения обсудить с Академией наук и Институтом педагогики и представить предложения по введению в средних школах, начиная с пятого класса, отдельного предмета по истории Абхазии. Как отметил президент, это очень важно для воспитания молодого поколения.

Бадра Гунба дал министру просвещения еще одно поручение – в ближайшее время представить информацию о количестве учителей-классных руководителей по всей Абхазии.

«Мы прекрасно знаем какая ответственность и нагрузка лежит на этих преподавателях», – сказал президент.

Как отметил Бадра Гунба, государство изыщет возможности по увеличению надбавки за классное руководство.

Хана Гунба обратилась с письмом к главе государства, в котором выражает просьбу поддержать инициативу по переизданию учебника географии Абхазии. По словам министра, ныне применяемый учебник признан учёными и работниками системы образования не соответствующим современным требованиям.

Президент обращение поддержал.

Министр просвещения поблагодарила президента за особое внимание, которое глава государства уделяет вопросам образования.