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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ МЧА

Новости Суббота, 19 июля 2025 13:24
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ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ МЧА

Сухум. 19 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провёл встречу с руководством Международной черкесской ассоциации, прибывшим для участия в заседании Исполнительного комитета МЧА, которое пройдёт в Сухуме. В составе – президент Международной черкесской ассоциации, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Хаути Сохроков, народный писатель Адыгеи и Абхазии Исхак Машбаш, а также председатель общественной организации «Адыгэ Хасэ» Республики Абхазия Валерий Маремуков.

Во встрече приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый замруководителя Дмитрий Шамба, вице-премьер Джансух Нанба, министр культуры Даур Кове.

Бадра Гунба отметил, что МЧА на протяжении многих лет играет ключевую роль в укреплении единства и взаимодействия внутри большой кавказской семьи.

«В непростые времена, когда Абхазия особенно нуждалась в поддержке, Ассоциация заняла чёткую позицию в защиту братской Абхазии. Хочу ещё раз искренне поблагодарить вас за эту работу. Уверен, что ваша деятельность объединяет наш общий дом – семью народов Кавказа. В этом смысле мы рады, что сегодня у нас есть возможность принимать в Абхазии наших братьев – представителей Международной черкесской ассоциации. Благодарю вас. Надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться и впредь – на благо народов Кавказа, для сохранения мира, стабильности и взаимопонимания между нашими народами. Россия, где живут наши братские народы, является нашим главным стратегическим партнёром и большим другом. Ещё раз сердечно приветствую вас, дорогие друзья!» – сказал Бадра Гунба.

В свою очередь Хаути Сохроков выразил глубокую признательность за организацию встречи и отметил особую роль Абхазии для всех народов Кавказа.

«Братская Абхазия занимает особое место в наших сердцах. Международная Черкесская Ассоциация уже 33 года объединяет наши народы и с самого начала протянула руку поддержки Абхазии. Мы первыми приняли важное решение, потому что защищали не только братскую Абхазию, но и себя – наши общие корни, историю и братские отношения.

К сожалению, история разбросала наши народы по всему миру. Сегодня мы обращаемся ко всем братьям с просьбой обратить внимание на Абхазию и поддержать её. Мы сотрудничаем прежде всего с теми странами, где компактно проживают наши соплеменники.

Нам импонирует дух братской Абхазии, ваша решимость. Поздравляем вас и вашу команду, желаем стойкости и успехов в реализации всех планов – на благо народа Абхазии. Пусть независимая, свободная Абхазия процветает! Мы всегда будем поддерживать ваши начинания.

Где бы ни находились наши братья – в России или за её пределами – вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Особо отмечаем тесное взаимодействие с нашей великой Россией и усилия нашего друга Сергея Владиленовича, которые способствуют развитию Абхазии.

Вы развиваете нашу братскую Абхазию по всем направлениям. Мы с вами. Братские республики – Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкесия – и все регионы России, где живут наши соплеменники, всегда рядом и готовы помочь.

Спасибо за организацию встречи. Мы были рядом тогда – и будем рядом всегда», – сказал Хаути Сохроков.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 27 раз Последнее изменение Суббота, 19 июля 2025 13:45

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