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Абхазия Информ

МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНО «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЯ»

Новости Суббота, 19 июля 2025 13:45
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МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНО «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЯ»

Сухум. 19 июля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма Республики Абхазия состоялась встреча министра Астамура Логуа с делегацией автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествия». В рамках встречи представители организации презентовали ряд социальных и туристско-образовательных проектов, реализуемых при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Среди представленных инициатив – программы детского и молодёжного туризма, образовательные видеокурсы, а также уникальные авторские маршруты для походов. Особый интерес вызвала программа «Кремлёвские каникулы», в рамках которой уже достигнута договорённость с Комитетом по делам молодёжи о поездке 100 молодых участников из Абхазии. В программу входят экскурсии по историческим местам Москвы и Подмосковья, а также посещение Музея Победы, где предусмотрена возможность ознакомиться с информацией о родных участниках Великой Отечественной войны.

Одним из ключевых направлений работы АНО стало развитие школьного экскурсоводства и семейного туризма. Проект «Шесть походных ролей» представляет собой инновационный подход к организации походов, переработанный на основе советских методик. Он способствует не только формированию командного духа, но и созданию ярких воспоминаний у участников всех возрастов.

Министр туризма, в свою очередь, рассказал о планах по запуску Академии гостеприимства в Абхазии, которая может стать базой для подготовки профессиональных кадров в сфере туризма.

Также обсуждались возможности проведения совместных мероприятий, включая акцию с разворачиванием флага, походные фестивали и экспедиции, разработку стиля одежды для походных движений, а также создание тематических туров, посвящённых Великой Отечественной войне.

Отдельный интерес вызвала идея проведения Первого Всероссийского семейного фестиваля и возможной интеграции его формата на абхазской земле.

Министерство туризма выразило благодарность представителям АНО за представленные инициативы и выразило готовность к дальнейшему взаимодействию.

Прочитано 24 раз Последнее изменение Суббота, 19 июля 2025 13:47

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