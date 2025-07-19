 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ПРИБЫЛ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В НИКАРАГУА

Новости Суббота, 19 июля 2025 13:47
Оцените материал
(0 голосов)
ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ПРИБЫЛ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В НИКАРАГУА

Сухум. 19 июля 2025. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Олегом Барциц, по приглашению президента Никарагуа Даниэля Ортеги, прибыла с официальным визитом республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 46-й годовщины Победы Сандинистской революции.

В составе делегации: и.о. замминистра иностранных дел Ираклий Тужба и начальник Департамента Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Мадина Зухба, а также представители бизнес-сообщества Абхазии Борис Барциц, Симон Агрба и Алиас Хашба.

В аэропорту Манагуа абхазскую делегацию встречали советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо, советник президента Никарагуа по вопросам политики и международных отношений, заместитель министра иностранных дел Иван Лара, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Никарагуа Михаил Леденев, представители органов государственной власти и средств массовой информации Никарагуа.

В рамках визита запланировано проведение ряда встреч с официальными лицами и представителями деловых кругов Никарагуа.

Прочитано 24 раз Последнее изменение Суббота, 19 июля 2025 13:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНО «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЯ» ПОЯВИЛИСЬ ДЕШЁВЫЕ ЦЕНЫ НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.