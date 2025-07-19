ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ПРИБЫЛ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В НИКАРАГУА
Сухум. 19 июля 2025. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Олегом Барциц, по приглашению президента Никарагуа Даниэля Ортеги, прибыла с официальным визитом республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 46-й годовщины Победы Сандинистской революции.
В составе делегации: и.о. замминистра иностранных дел Ираклий Тужба и начальник Департамента Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Мадина Зухба, а также представители бизнес-сообщества Абхазии Борис Барциц, Симон Агрба и Алиас Хашба.
В аэропорту Манагуа абхазскую делегацию встречали советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо, советник президента Никарагуа по вопросам политики и международных отношений, заместитель министра иностранных дел Иван Лара, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Никарагуа Михаил Леденев, представители органов государственной власти и средств массовой информации Никарагуа.
В рамках визита запланировано проведение ряда встреч с официальными лицами и представителями деловых кругов Никарагуа.
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