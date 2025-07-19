ПОЯВИЛИСЬ ДЕШЁВЫЕ ЦЕНЫ НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ

Сухум. 19 июля 2025. Абхазия-Информ . Дешёвые цены на отдых в Абхазии – это от 25 тысяч с перелётом, но ожидать многого за такие деньги не стоит. Корреспондент инфогруппы Турпром проанализировал предложения всех ведущих российских туроператоров по Абхазии, и обнаружил, что самая дешёвая цена на размещение в гостевых домах даже чуть ниже этого порога. Но для очень непритязательного отдыха.

Например, по цене около 50 тысяч за двоих с 22 июля туроператор «Библио Глобус» предлагает гостевой дом «У Аиды» в посёлке Цандрипш. Правда цена эта за номер эконом класса с общей ванной, и туристы уверяют, что эконом этот очень экономный, даже если в номер приходить только спать.

Чуть побольше 50 тысяч «Библио Глобус» и «Анекс» предлагают поселиться в гостинице «Лазурь» в том же Цандрипше. Её туристы охарактеризовали как «примерно такой уровень ожидаешь от Абхазии». Цена эта за размещение без питания.

Добавим, что в популярных отелях Абхазии – например, в знаменитой «Рице» в Сухуме или в «Гранд отель Гагра» примерно ту же цену придётся отдать уже с человека. Их предлагают примерно за 95 тысяч на двоих. Питание – «завтраки».