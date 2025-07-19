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Абхазия Информ

В АГУ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Новости Суббота, 19 июля 2025 14:26
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В АГУ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 19 июля 2025. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялась встреча представителей Дирекции Всемирного фестиваля молодежи с руководством вуза. Основной темой обсуждения стали актуальные вопросы развития молодежной политики и запуск на базе АГУ проектного офиса ВФМ. В мероприятии принял участие вице-премьер правительства, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

Ректор АГУ, академик Алеко Гварамия, открывая встречу, подчеркнул ее важность для развития потенциала абхазской молодежи, особенно студентов, и для укрепления партнерских связей с Россией. Он познакомил гостей с историей университета, отметив, что именно в стенах АГУ после войны была создана одна из первых молодежных организаций республики – Союз студентов. Ректор также напомнил о славных традициях студенческого движения, упомянув известную команду КВН «Нарты из Абхазии» – воспитанницу университета.

Генеральный директор Дирекции ВФМ Дмитрий Иванов рассказал о текущих совместных проектах с Госкомитетом по молодежи и спорта. Он выразил уверенность в том, что активное вовлечение молодежи Абхазии в масштабные международные инициативы является ключевым для продвижения республики на мировой арене.

Ключевым вопросом встречи стало открытие проектного офиса Всемирного фестиваля молодежи на базе Абхазского государственного университета. Запуск офиса планируется с началом нового учебного года. Планируется, что он разместится в культурно-образовательном центре, недавно созданном на территории АГУ силами двух молодых граждан Абхазии. Предполагается, что проектный офис станет постоянной платформой для координации совместных молодежных проектов, реализации образовательных программ и организации культурных обменов, превратившись в университетский центр молодежных инициатив.
Алеко Гварамия и Таращ Хагба единодушно поддержали выдвинутые инициативы. Было отмечено, что подобные встречи и проекты играют важнейшую роль в формировании активного и образованного поколения, способного внести значимый вклад в будущее Абхазии в тесном взаимодействии с российскими партнерами.

После переговоров представители ДВФМ совместно с Таращем Хагба осмотрели помещения культурно-образовательного центра, обсудив его потенциал и возможности использования для реализации будущих молодежных проектов в рамках работы проектного офиса ВФМ.

Прочитано 24 раз Последнее изменение Суббота, 19 июля 2025 14:29

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