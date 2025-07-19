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ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
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Абхазия Информ

ПИЦУНДА ПРИГЛАШАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ АГРО-ФЕСТИВАЛЬ

Новости Суббота, 19 июля 2025 15:02
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ПИЦУНДА ПРИГЛАШАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ АГРО-ФЕСТИВАЛЬ

Сухум. 19 июля 2025. Абхазия-Информ. Друзья, готовьтесь к самому яркому событию лета! С 23 по 25 июля Пицунда превратится в эпицентр гастрономического счастья, спортивного азарта и семейного веселья! Международный гастрономический агро-фестиваль в Пицунде – три дня вкуса, драйва и праздника! Что вас ждёт?

Гастрономические ряды – сотни вкусов со всего мира и лучшие локальные деликатесы! Выставочная экспозиция: презентация лучших сельскохозяйственных продуктов и брендов Абхазии и Краснодарского края.

✔ Дегустационные сессии: мастер-классы от шеф-поваров, продвижение гастрономического туризма.

✔ B2B-встречи: установление прямых контактов с производителями Республики Абхазия.

Спортивные турниры – энергия, адреналин и море эмоций!

Воздушные шары – праздничная атмосфера и волшебные фото!

Живая музыка – ритмы на любой вкус, под которые невозможно усидеть!

Аниматоры – развлечения для детей и взрослых!

25 июля – особенный день!

В День города в 20:00 вас ждёт масштабный концерт с участием звёзд и захватывающий фейерверк, который зажжет небо Пицунды!

Место проведения: Пицунда центральный стадион «ФК Киараз».

Вход – свободный!

Прочитано 18 раз Последнее изменение Суббота, 19 июля 2025 15:10

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