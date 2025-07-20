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Абхазия Информ

ДЕТИ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛИ СУХУМ В РАМКАХ КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Новости Воскресенье, 20 июля 2025 15:09
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ДЕТИ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛИ СУХУМ В РАМКАХ КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сухум. 20 июля 2025. Абхазия-Информ. Столицу Абхазии – Сухум, с экскурсией посетила группа детей из Белгородской области Российской Федерации, отдыхающих в оздоровительном комплексе «Пицунда». Гостей встретили вице-премьер Республики Абхазия Вараздат Минасян и министр туризма Астамур Логуа.

Экскурсионная программа началась с посещения знаменитого Сухумского обезьяньего питомника – научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии (НИЭППиТ). Здесь дети узнали об истории учреждения, полюбовались разнообразием приматов, а также поучаствовали в интерактивной экскурсии, которая вызвала у них живой интерес.

После питомника гости отправились в Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера. После этого гости прогулялись по набережной города Сухум, сделали памятные фотографии, попробовали абхазское мороженое, а также познакомились с легендарной «брехаловкой» – местом неформального общения местных жителей.

Родители, сопровождающие группу, за чашкой кофе поделились с министром своими впечатлениями. Они рассказали о том, как им тяжело дались последние годы в условиях напряжённой обстановки в приграничных районах, и насколько важен для них этот спокойный отдых.

«Мы уже третий день здесь, но по-прежнему ловим себя на мысли, что непривычно спать в тишине, без сирен, – призналась одна из мам. – Абхазия удивительно красивая и тёплая, мы здесь впервые, и обязательно захотим вернуться».

После прогулки гости посетили Сухумский ботанический сад – одно из старейших научных учреждений на Кавказе, где дети смогли не только увидеть редкие виды растений, но и немного отдохнуть в прохладе зелёных аллей.

Далее по маршруту – возвращение в Пицунду, где продолжается оздоровительная и культурная программа.

Отдых групп детей из Белгородской и Курской областей организован по поручению президента Республики Абхазия.

Министерство туризма Республики Абхазия продолжает содействовать реализации подобных программ, направленных на укрепление дружбы между народами и формирование позитивного образа Абхазии как гостеприимной и безопасной страны.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Воскресенье, 20 июля 2025 15:15

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