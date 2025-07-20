ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛ ДАНИЭЛЮ ОРТЕГЕ ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ БАДРЫ ГУНБА

Сухум. 20 июля 2025. Абхазия-Информ . Делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Олегом Барциц, прибывшая с официальным визитом в Республику Никарагуа по приглашению президента Даниэля Ортеги, приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 46-й годовщины Победы Сандинистской революции.

«На полях» официальных мероприятий глава МИД Абхазии Олег Барциц передал президенту Республики Никарагуа Даниэлю Ортеге приветственное послание от президента Республики Абхазия Бадры Гунба.

В поздравлении, в частности, отмечается:

«Позвольте засвидетельствовать Вам свое уважение и направить братское приветствие от имени руководства и народа Республики Абхазия по случаю 46-ой годовщины триумфа славной Сандинистской революции, положившей конец многолетней диктатуре и тирании!

Народ Абхазии, завоевавший свою независимость ценой тяжелых испытаний, подтвердивший свою непоколебимую решимость отстоять свое неотъемлемое право на свободу и самостоятельное развитие, всем сердцем разделяет с народом братской Республики Никарагуа радость этого национального праздника! В Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будут помнить братскую поддержку, оказанную президентом Республики Никарагуа, команданте Хосе Даниэлем Ортегой Сааведра и народом Никарагуа нашей стране.

Сегодня Никарагуа является свободной, суверенной, демократической, миролюбивой страной. Несмотря на оказываемое внешнее давление, Республика Никарагуа активно отстаивает национальные интересы страны на международной арене и играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной повестки дня.

Ваше Превосходительство, уважаемый команданте Хосе Даниэль Ортега Сааведра, в Абхазии и во всем мире Вас знают и уважают, как мужественного и принципиального государственного деятеля. Неоценим Ваш личный вклад в упрочение государственности Никарагуа, социально-экономическое развитие и укрепление международных позиций страны.

Глубоко убежден, что Ваша историческая миссия на посту президента Республики Никарагуа крайне важна для стабильности всего Латиноамериканского региона.

Сегодня делегация Республики Абхазия прибыла в Республику Никарагуа, чтобы в очередной раз подтвердить нашу безоговорочную дружбу с братским народом Никарагуа, с ее великими лидерами команданте Хосе Даниэлем Ортегой Сааведра и сопрезидентом Росарио Мурильо Самбраной.

Да здравствует Республика Никарагуа! Да здравствует нерушимое братство и солидарность между народами и правительствами Абхазии и Никарагуа!»

Даниэль Ортега, в свою очередь, отметил: «Прошу Вас передать слова приветствия и наилучшие пожелания президенту Республики Абхазия и героическому народу Абхазии».