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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД АБХАЗИИ И ВЕНЕСУЭЛЫ

Новости Воскресенье, 20 июля 2025 15:28
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ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД АБХАЗИИ И ВЕНЕСУЭЛЫ

Сухум. 20 июля 2025. Абхазия-Информ. На полях торжественных мероприятий, посвященных празднованию 46-ой годовщины Победы Сандинистской революции, состоялась дружеская беседа министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем Пинто.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в интенсификации двустороннего межгосударственного взаимодействия и обменялись мнениями о дальнейших практических шагах по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи Олег Барциц пригласил своего венесуэльского коллегу Ивана Хиля Пинто посетить Республику Абхазия с визитом в любое удобное время.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 20 июля 2025 15:30

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