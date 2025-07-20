ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД АБХАЗИИ И ВЕНЕСУЭЛЫ
Сухум. 20 июля 2025. Абхазия-Информ. На полях торжественных мероприятий, посвященных празднованию 46-ой годовщины Победы Сандинистской революции, состоялась дружеская беседа министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем Пинто.
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в интенсификации двустороннего межгосударственного взаимодействия и обменялись мнениями о дальнейших практических шагах по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.
В ходе встречи Олег Барциц пригласил своего венесуэльского коллегу Ивана Хиля Пинто посетить Республику Абхазия с визитом в любое удобное время.
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