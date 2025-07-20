ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТЕЛЕВИЗИОННОГО МЕДИА-ХОЛДИНГА «ТЕЛЕСУР»

Сухум. 20 июля 2025. Абхазия-Информ . В рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию 46-й годовщины Победы Сандинистской революции, состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц с президентом телевизионного медиа-холдинга «Телесур» Патрисией Вильегас.

Олег Барциц и Патрисия Вильегас выразили обоюдную заинтересованность в возобновлении взаимодействия по обмену информацией, новостями и другими материалами между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэлой в рамках подписанного 7 марта 2017 г. между МКДЦ РА и латиноамериканским медиа-гигантом «Телесур» Меморандума о взаимопонимании.

«Телесур» – латиноамериканский медиа-гигант со штаб-квартирой в г. Каракас, вещающий в более чем 27 странах мира.