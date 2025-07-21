В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖПРАВКОМИССИИ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме состоится 20-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. В связи с этим с рабочей поездкой в республику прибыл заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. На границе его встретили премьер-министр Абхазии Владимир Делба, посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин, торговый представитель РФ в РА Залина Кобесова.

До заседания Межправкомиссии Александр Новак и Владимир Делба осмотрели строительство Детской республиканской больницы. Объект строится на средства российской финансовой помощи. Строительство больницы должно завершиться к концу 2026 года.

В настоящее время проходит совещание сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

В совещании принимает участие президент Абхазии Бадра Гунба.