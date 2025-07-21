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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНА ГРУППА ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ТОРГОВЛЕ НАРКОТИКАМИ

Новости Понедельник, 21 июля 2025 13:25
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ЗАДЕРЖАНА ГРУППА ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ТОРГОВЛЕ НАРКОТИКАМИ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. У жительницы г. Сухум Парджанадзе Илоны Вахтанговны, 1982 г.р., при личном досмотре изъято сильнодействующее наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере. Последняя была задержана на посту ДПС «Мачара» сотрудниками УКОН МВД в результате реализации разработанной оперативной информации по подозрению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору путем так называемых «тайных закладок» на территории Республики Абхазия.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКОН МВД по ул. Армейская в г. Сухум задержали второго соучастника данной преступной группы Акаба Ираклия Зурабовича, 1985 г.р. При обследовании жилища задержанного гражданина сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли фасовочный материал и электронные весы, хранимые на втором этаже домовладения, в тумбочке спальной комнаты. При осмотре мобильных телефонов гражданина Акаба были обнаружены фотографии различных мест с указанием геолокации.

Далее, используя геолокацию, указанную на фотографиях в телефоне гражданина Акаба, был обследован участок местности с отметкой кладбища в с. Пшап Гулрыпшского района, где обнаружен и изъят один свёрток с наркотическим средством «Метадон». При обследовании территории по ул. Чанба, в районе железнодорожных путей было обнаружено и изъято 2 свёртка с наркотическим средством «Метадон». Места с наркотиком на фото для отправки покупателю закладчики помечали портативным маникюрным набором, либо перочинным ножом.

Оперативно установлено, что Акаба по предварительному сговору с Парджанадзе, действуя единым преступным умыслом, получив посредством мобильного приложения «Телеграм» сведения от лица под псевдонимом «Африканец», выступающим в роли координатора, направил соучастницу по указанному месту, где последняя незаконно приобрела с целью последующего сбыта наркотическое средство.

Так же сотрудниками УКОН установлено, что данная преступная группа ранее осуществляла закладки и в г. Ткуарчал. Наркотическое средство реализовывалось под НИКом «Пчеловод».

Общая масса изъятого у Ираклия Акаба и Илоны Парджанадзе наркотического средства «метадон» составила порядка 30 граммов.

По факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыту наркотических средств в особо крупном размере в отношении вышеназванных граждан следственным управлением МВД Абхазии возбуждено уголовное дело. На время предварительного расследования подозреваемые содержаться под стражей.

Акаба Ираклию вменяется два эпизода преступных деяний, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА. Илоне Парджанадзе так же будет предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а равно сбыту наркотического средства в особо крупном размере.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 13:33

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