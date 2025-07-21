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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Новости Понедельник, 21 июля 2025 13:32
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БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. Глава государства выразил глубокую признательность Российской Федерации за постоянную и важную поддержку, оказываемую Абхазии, и подчеркнул, что без этой помощи преодоление многочисленных вызовов и сложностей, с которыми сталкивается республика, было бы крайне затруднительным.

«Добро пожаловать в Абхазию. Для нас крайне важна поддержка Российской Федерации. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство Российской Федерации за эту поддержку, а также вас лично за внимание и отношение к нашей республике.

Для нас крайне важна реализация программ, которые мы наметили. Хотел бы подвести некоторые итоги программы социально-экономического развития на период 2022–2025 годов. Мы считаем её реализацию весьма успешной.

С учётом результатов, достигнутых в 2025 году, хотел бы выделить несколько из них. В частности, товарооборот превысил 400 миллионов долларов. В 2020 году он составлял 250 миллионов. Это весьма существенный рост.

Валовой внутренний продукт растёт динамично и уже превысил 90 миллиардов рублей. По сравнению с 2020 годом это составляет 187 процентов. Это серьёзный показатель, свидетельствующий об эффективности совместно реализуемых программ.

В рамках вашего визита у нас также будет возможность обсудить будущую программу на период 2026-2030 годов. Уверен, что её реализация придаст дополнительный импульс развитию экономики нашей республики.

Ещё раз позвольте поприветствовать вас и поблагодарить за все усилия, которые вы прилагаете», – сказал Бадра Гунба.

Александр Новак подчеркнул важность и многообразие направлений сотрудничества между Россией и Абхазией.

«Благодарю за возможность встретиться с вами в преддверии заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами. Мы проведём её в этом году здесь, в Республике Абхазия. Последний раз заседание проходило в Москве.

За последние четыре года успешно реализовывалась программа социально-экономического развития Республики Абхазия. Объём торговли между нашими странами увеличился на 60 процентов. Уже по итогам первых месяцев 2025 года прирост торгового оборота составил более 30 процентов. И важно отметить, что растёт не только экспорт из России, но и значительно увеличился экспорт продукции из Абхазии в Россию. Это свидетельствует о развитии экономики.

Россия оказывает поддержку социально-экономическому развитию Республики. Для нас Абхазия – надёжный и дружественный партнёр. У нас общие идеи, общие инициативы, одинаковый взгляд сегодня на ситуацию в мире, на то, что мир должен быть многополярным. Мы благодарим Абхазию за поддержку России в рамках специальной военной операции и высоко ценим участие абхазцев.

Сегодня мы видим огромный потенциал в совместном развитии. В числе приоритетов – развитие сельского хозяйства, увеличение поставок продукции в Россию, а также туризм, который является важным направлением.

В рамках Межправкомиссии мы должны обсудить вопросы гармонизации законодательства. Это позволит снизить административные барьеры между нашими странами, что будет способствовать развитию торговли, малого и среднего бизнеса, а также привлечению инвестиций», – сказал Александр Новак.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 13:33

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