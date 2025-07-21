В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ПРОВЕДЕНА АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия на основании Положения «О порядке проведения аттестации прокурорско-следственных работников органов прокуратуры Республики Абхазия» прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности следующие сотрудники органов прокуратуры:
Таркил Инар Мерабович – прокурор Судебного управления Генеральной прокуратуры, старший советник юстиции;
Анваб Инал Акакиевич – старший прокурор Управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры, младший советник юстиции;
Квициния Басият Мерабович – старший следователь Военной прокуратуры, майор юстиции;
Ладария Валерия Зурабовна – помощник прокурора Гудаутского района, младший советник юстиции;
Халбад Арсана Амзович – помощник Транспортного прокурора РА, юрист 1 класса.
Аттестация проводилась в устной форме в виде собеседования, в ходе которого задаются вопросы, выявляющие знания законодательства Республики Абхазия по направлению деятельности, а также вопросы по проделанной работе за соответствующий период.