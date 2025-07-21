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Абхазия Информ

В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ПРОВЕДЕНА АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Новости Понедельник, 21 июля 2025 13:34
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В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ПРОВЕДЕНА АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия на основании Положения «О порядке проведения аттестации прокурорско-следственных работников органов прокуратуры Республики Абхазия» прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности следующие сотрудники органов прокуратуры:

Таркил Инар Мерабович – прокурор Судебного управления Генеральной прокуратуры, старший советник юстиции;

Анваб Инал Акакиевич – старший прокурор Управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры, младший советник юстиции;

Квициния Басият Мерабович – старший следователь Военной прокуратуры, майор юстиции;

Ладария Валерия Зурабовна – помощник прокурора Гудаутского района, младший советник юстиции;

Халбад Арсана Амзович – помощник Транспортного прокурора РА, юрист 1 класса.

Аттестация проводилась в устной форме в виде собеседования, в ходе которого задаются вопросы, выявляющие знания законодательства Республики Абхазия по направлению деятельности, а также вопросы по проделанной работе за соответствующий период.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 13:40

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