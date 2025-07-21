В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ . Весенний призыв на срочную военную службу, утвержденный Указом президента Республики Абхазия, начался 22 апреля. В мероприятиях, связанных с призывной компанией, принимали участие главы администраций городов и районов Республики Абхазия, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения.

Министерством обороны Республики Абхазия осуществлялось общее руководство и контроль над проведением мероприятий, связанных с призывом на действительную военную службу граждан Республики Абхазия.

На плацу Министерства обороны состоялась последняя в весенней призывной кампании церемония принятия Военной присяги призывниками.

По традиции на церемонии присутствовали родственники и близкие будущих защитников.

С поздравлениями и напутственными словами к военнослужащим обратился заместитель Министра обороны генерал-майор Давид Бжания.

В учебном центре Министерства обороны, будущие защитники Отечества, проходили курс молодого бойца, в ходе которого с ними проводили занятия по строевой, физической и огневой подготовке, а также общевоинским уставам.

После принятия присяги военнослужащие, согласно распределению, были направлены для дальнейшего прохождения службы в воинские части и подразделения Министерства обороны.