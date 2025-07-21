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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Новости Понедельник, 21 июля 2025 13:41
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В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. Весенний призыв на срочную военную службу, утвержденный Указом президента Республики Абхазия, начался 22 апреля. В мероприятиях, связанных с призывной компанией, принимали участие главы администраций городов и районов Республики Абхазия, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения.

Министерством обороны Республики Абхазия осуществлялось общее руководство и контроль над проведением мероприятий, связанных с призывом на действительную военную службу граждан Республики Абхазия.

На плацу Министерства обороны состоялась последняя в весенней призывной кампании церемония принятия Военной присяги призывниками.

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По традиции на церемонии присутствовали родственники и близкие будущих защитников.

С поздравлениями и напутственными словами к военнослужащим обратился заместитель Министра обороны генерал-майор Давид Бжания.

В учебном центре Министерства обороны, будущие защитники Отечества, проходили курс молодого бойца, в ходе которого с ними проводили занятия по строевой, физической и огневой подготовке, а также общевоинским уставам.

После принятия присяги военнослужащие, согласно распределению, были направлены для дальнейшего прохождения службы в воинские части и подразделения Министерства обороны.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 13:43

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