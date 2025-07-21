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Абхазия Информ

РОССИЯН И МЕСТНЫХ ГРАЖДАН ЭКСТРЕННО ЭВАКУИРОВАЛИ ИЗ КАНЬОНА РЕКИ ХАШУПСЕ

Новости Понедельник, 21 июля 2025 13:44
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РОССИЯН И МЕСТНЫХ ГРАЖДАН ЭКСТРЕННО ЭВАКУИРОВАЛИ ИЗ КАНЬОНА РЕКИ ХАШУПСЕ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. Накануне группа из шести россиян и двух местных граждан была экстренно эвакуирована из каньона реки Хашупсе в Гагре. Во время путешествия группы по дну каньона резко поднялся уровень воды в реке из-за сильного ливня в верховьях Хашупсе. Люди не смогли самостоятельно выбраться из водной ловушки и позвонили спасателям.

Сотрудники ПСО Гагры выехали на место происшествия в 15 часов 25 минут. Обойдя каньон по хребту, спасатели спустили веревки со слона горы и подняли людей наверх.

Никто из россиян не пострадал.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 13:48

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