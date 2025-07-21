РОССИЯН И МЕСТНЫХ ГРАЖДАН ЭКСТРЕННО ЭВАКУИРОВАЛИ ИЗ КАНЬОНА РЕКИ ХАШУПСЕ
Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. Накануне группа из шести россиян и двух местных граждан была экстренно эвакуирована из каньона реки Хашупсе в Гагре. Во время путешествия группы по дну каньона резко поднялся уровень воды в реке из-за сильного ливня в верховьях Хашупсе. Люди не смогли самостоятельно выбраться из водной ловушки и позвонили спасателям.
Сотрудники ПСО Гагры выехали на место происшествия в 15 часов 25 минут. Обойдя каньон по хребту, спасатели спустили веревки со слона горы и подняли людей наверх.
Никто из россиян не пострадал.