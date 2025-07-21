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Абхазия Информ

ДЕТЕЙ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫПУСКАТЬ В БЕЛОРУССИЮ И АБХАЗИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ

Новости Понедельник, 21 июля 2025 13:49
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ДЕТЕЙ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫПУСКАТЬ В БЕЛОРУССИЮ И АБХАЗИЮ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский попросил министра экономического развития Максима Решетникова отменить или отсрочить норму закона, по которой дети до 14 лет не смогут выехать из России по свидетельству о рождении. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По мнению союза, такой запрет негативно скажется на туристическом потоке в страны, в которые разрешен въезд по внутреннему российскому паспорту, в частности Белоруссию и Абхазию. Новая мера потребует оформлять детям загранпаспорта, что станет дополнительной временной и финансовой нагрузкой для родителей.

По данным Росстата, в 2024 году эти две страны посетили более миллиона российских туристов.

«В РСТ полагают, что в условиях непростой международной обстановки, закрытия аэропортов юга России, экологической ситуации на пляжах Анапы, введение норм, усложняющих выезд граждан, прежде всего, семей, в Белоруссию и Абхазию, несвоевременно», – подчеркнул Уманский.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 13:57

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