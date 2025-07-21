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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С СИГАРЕТНЫМ «ТЮНИНГОМ»

Новости Понедельник, 21 июля 2025 13:58
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ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С СИГАРЕТНЫМ «ТЮНИНГОМ»

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. В пункте пропуска Адлер при проведении таможенного и пограничного контроля был задержан вызвавший подозрение автомобиль марки ВАЗ 11113, прибывший из Республики Абхазия. По результатам осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, сотрудники таможни установили наличие посторонних вложений.

«После демонтажа бампера автомобиля была обнаружена специально изготовленная полость, не относящаяся к его конструкции, – пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Олег Ежов. – В этом тайнике находилось 457 пачек (9140 штук) сигарет «Business Royals», произведенных в ОАЭ».

На сигаретах, перевозимых с сокрытием от таможенного контроля, отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации.

 

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Табачные изделия и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. Перевозчик привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП России.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 14:09

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