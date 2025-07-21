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Абхазия Информ

КРАСНОДАРСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ – ПОБЕДИТЕЛИ «КУБКА ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» — 20.07.2025

Новости Понедельник, 21 июля 2025 14:06
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КРАСНОДАРСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ – ПОБЕДИТЕЛИ «КУБКА ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» — 20.07.2025

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. Команда из Краснодара стала победителем Международного турнира по баскетболу среди женских команд «Кубок дружбы народов Кавказа». На втором месте команда из Кропоткина, на третьем черкесский «Эльбрус», «Апсны» занял четвертое место.

Лучшими игроками были признаны: Виктория Наумова (Черкесск), Ксения Цыхмистер (Кропоткин), Диана Жукова (Краснодар), Валентина Стрельникова (Апсны).

В соревнованиях принимали участие шесть команд из Черкесска, Краснодара, Кропоткина, Гагры, также команды «Крылья Абхазии» и «Апсны». Турнир проходил по круговой системе.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация баскетбола Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 14:09

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