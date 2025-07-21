ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ «БЕРЕГА»
Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. С 8 по 12 сентября в Астраханской области состоится молодёжный образовательный форум Южного федерального округа «БерегА» платформы Росмолодёжь.Форумы. Событие объединит 300 участников в возрасте от 14 до 35 лет из России и других стран.
Форум «БерегА» – это возможность для школьников, студентов и молодых специалистов получить практические знания и завести полезные знакомства в сфере профессионального образования. Тематические направления форума:
БерегА_Гостеприимство;
БерегА_Стройка;
БерегА_Эксплуатация;
БерегА_Агро;
БерегА_Креатив.
На форуме будут проходить мастер-классы и лекции, которые помогут молодым людям лучше понять запросы работодателей, и подготовиться к трудоустройству.
Участники получат не только знания и навыки, но и инструменты для успешного начала своего профессионального развития.
Не упустите свой шанс стать частью форума «БерегА» и взять от него максимум!
Регистрация на форум «БерегА» открыта до 25 июля
Подать заявку можно по ссылке: https://forms.gle/AQfnPNNdDwtMo9Da9