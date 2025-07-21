ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ «БЕРЕГА»

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ . С 8 по 12 сентября в Астраханской области состоится молодёжный образовательный форум Южного федерального округа «БерегА» платформы Росмолодёжь.Форумы. Событие объединит 300 участников в возрасте от 14 до 35 лет из России и других стран.

Форум «БерегА» – это возможность для школьников, студентов и молодых специалистов получить практические знания и завести полезные знакомства в сфере профессионального образования. Тематические направления форума:

БерегА_Гостеприимство;

БерегА_Стройка;

БерегА_Эксплуатация;

БерегА_Агро;

БерегА_Креатив.

На форуме будут проходить мастер-классы и лекции, которые помогут молодым людям лучше понять запросы работодателей, и подготовиться к трудоустройству.

Участники получат не только знания и навыки, но и инструменты для успешного начала своего профессионального развития.

Не упустите свой шанс стать частью форума «БерегА» и взять от него максимум!

Регистрация на форум «БерегА» открыта до 25 июля

Подать заявку можно по ссылке: https://forms.gle/AQfnPNNdDwtMo9Da9