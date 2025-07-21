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Абхазия Информ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ПРОВЕДЕТ АКЦИЮ «ОДНА КАРТИНА – ОДНА ИСТОРИЯ»

Новости Понедельник, 21 июля 2025 14:16
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ПРОВЕДЕТ АКЦИЮ «ОДНА КАРТИНА – ОДНА ИСТОРИЯ»

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. 23 июля, в 13:00, в Национальной картинной галерее в Сухуме откроется выставка «Возрождение галереи». В экспозицию войдут произведения, уцелевшие после пожара, произошедшего 21 января 2024 года.

Выставка знаменует не только возвращение культурной жизни в стены галереи, но и начало восстановления художественного фонда. В день открытия стартует акция «1 картина – 1 история», в рамках которой художники смогут передать в дар галерее произведение искусства – свою работу или работу из личной коллекции, сопроводив ее короткой историей. Эти произведения станут частью фонда галереи и войдут в экспозицию осенней выставки.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 14:17

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