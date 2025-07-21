ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СУХУМ ОПЕН 2025»
Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. При поддержке МУ Администрации г. Сухум «Управления по делам молодежи и спорта», завершился Международный шахматный фестиваль «Сухум опен 2025» турниром А (все возраста). В турнире принимали участие шахматисты со всех регионов Абхазии, а также России. Всего 56 участников.
Победителями стали: Рудометов Максим (Пермь), Табарян Артем (Сухум), Шаньгин Валерий (Челябинск), Кварацхелия Тристан (Сухум), Хурхумал Айнар (Очамчыра).
С национальным рейтингом: Шанава Тимур (Очамчыра), Дзапшба Руслан (Гудаута), Карапетян Альберт (Гудаута).
Среди ветеранов: Шайнуров Талгат (Челябинск), Зиновьев Юрий (Ростов на Дону), Давтян Ашот (Гулрыпш).
Среди юношей: Георгиян Георгий (Гагра), Топчян Армен (Гулрыпш), Шмаль Илья (Гагра).
Среди женщин: Лаквитава Сарида (Сухум), Лакоба Сария (Гудаута), Рудаметова Ольга (Пермь).