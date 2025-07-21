ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СУХУМ ОПЕН 2025»

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. При поддержке МУ Администрации г. Сухум «Управления по делам молодежи и спорта», завершился Международный шахматный фестиваль «Сухум опен 2025» турниром А (все возраста). В турнире принимали участие шахматисты со всех регионов Абхазии, а также России. Всего 56 участников.