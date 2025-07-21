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Абхазия Информ

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СУХУМ ОПЕН 2025»

Новости Понедельник, 21 июля 2025 14:17
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СУХУМ ОПЕН 2025»

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. При поддержке МУ Администрации г. Сухум «Управления по делам молодежи и спорта», завершился Международный шахматный фестиваль «Сухум опен 2025» турниром А (все возраста). В турнире принимали участие шахматисты со всех регионов Абхазии, а также России. Всего 56 участников.

Победителями стали: Рудометов Максим (Пермь), Табарян Артем (Сухум), Шаньгин Валерий (Челябинск), Кварацхелия Тристан (Сухум), Хурхумал Айнар (Очамчыра).

С национальным рейтингом: Шанава Тимур (Очамчыра), Дзапшба Руслан (Гудаута), Карапетян Альберт (Гудаута).

Среди ветеранов: Шайнуров Талгат (Челябинск), Зиновьев Юрий (Ростов на Дону), Давтян Ашот (Гулрыпш).

Среди юношей: Георгиян Георгий (Гагра), Топчян Армен (Гулрыпш), Шмаль Илья (Гагра).

Среди женщин: Лаквитава Сарида (Сухум), Лакоба Сария (Гудаута), Рудаметова Ольга (Пермь).

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 14:23

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