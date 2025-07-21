В «СМЕНЕ» ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ . Во Всероссийском детском центре «Смена» более тысячи школьников из 64 регионов России и Абхазии расширили свой научный кругозор в игровом формате. Фестиваль науки провел Адыгейский государственный университет в рамках проекта «Наука вокруг. Открытия продолжаются» при поддержке Минобрнауки РФ.

В течение всего дня на территории «Смены» работала «Научная мастерская», состоящая из 30 интерактивных площадок. Ребята пробовали себя в различных областях: разгадывали математические головоломки, проводили научные опыты, ставили эксперименты, знакомились со строением Солнечной системы и создавали модель ДНК человека. Также дети соревновались в командном чемпионате по интеллектуальным играм «Стихии науки», физическом биатлоне и дрон-баскетболе. Сменовцы приняли участие и в конкурсе фотографий «Мир глазами детей».

«Научный суверенитет – одна из первостепенных целей государства, достижению которой наш Центр при продержке Минпросвещения России всячески способствует. Доступная подача сложных научных концепций, которую предлагает Адыгейский государственный университет, особенно эффективна для роста интереса молодежи к научной деятельности. Вместе мы не только повышаем уровень научной грамотности подрастающего поколения, но и закладываем основу для будущих инновационных достижений страны», – отметил директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

Одним из ключевых событий дня стала встреча с Сергеем Язевым – директором Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, сотрудником Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, доктором физико-математических наук. Вместе с ученым сменовцы искали ответы на актуальные вопросы астронавтики: есть ли жизнь на других планетах Солнечной системы? когда человечество начнет осваивать Марс? какие интересные исследования сейчас ведут астрономы? какие мифы существуют на научном поприще?

В лаборатории научного кино ребята просмотрели документальный фильм «Влюбленные в математику». Кинокартина режиссера Ольги Ажнакиной представила истории молодых ученых, которые с помощью царицы наук делают мир лучше.

«Цель проекта «Наука вокруг» – продвижение достижений российских ученых в области естественных, математических наук и информационных технологий. Мероприятия проекта направлены на раннее формирование научной картины мира и информационной культуры школьников, связанной с выбором контента в области науки и технологий, повышение привлекательности образа ученого и имиджа российской науки в представлениях школьников», – отметила директор департамента исследовательских инициатив АГУ Елена Куква.

Фестиваль науки для школьников реализуется в рамках Всероссийского научно-просветительского проекта «Наука вокруг. Открытия продолжаются» Адыгейского государственного университета при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

ФГБОУ ВДЦ «Смена» – круглогодичный детский центр, расположенный в с. Сукко Анапского района Краснодарского края. Он включает в себя шесть детских образовательных лагерей («Лидер», «Профи», «Арт», «Профессиум», «Наставник», «Рубеж»), на базе которых реализуется более 50 образовательных программ. В течение года в Центре проходит 16 смен, их участниками становятся до 18 000 ребят из всех регионов России и стран зарубежья. На основной территории действует единственный в стране Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий «Парк будущего», созданный по поручению президента РФ. В 2025 году ВДЦ «Смена» исполняется 40 лет! Учредителями ВДЦ «Смена» являются правительство РФ, Министерство просвещения РФ. Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе ВДЦ «Смена»: +7 (86133) 93-520, (доб. 246), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Официальный сайт: смена.дети.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра «Смена».