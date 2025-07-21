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Абхазия Информ

ПОСЕЩЕНИЕ АЭРОПОРТА «СУХУМ» И ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ЗАВОДА В ЛАБРЕ

Новости Понедельник, 21 июля 2025 19:49
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ПОСЕЩЕНИЕ АЭРОПОРТА «СУХУМ» И ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ЗАВОДА В ЛАБРЕ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак прогулялись по набережной Сухума, посетили Брехаловку.

Затем  Александра Новака ознакомили с текущей работой и перспективами дальнейшего развития международного аэропорта «Сухум».

Далее состоялось посещение завода по производству тихих вин в селе Лабра, построенного при поддержке Российской Федерации в рамках программы льготного кредитования Банка ВТБ.

Николай Ачба провел для гостей экскурсию в музее истории абхазского виноделия, созданном при заводе.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 19:52

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