ПОСЕЩЕНИЕ АЭРОПОРТА «СУХУМ» И ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ЗАВОДА В ЛАБРЕ
Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак прогулялись по набережной Сухума, посетили Брехаловку.
Затем Александра Новака ознакомили с текущей работой и перспективами дальнейшего развития международного аэропорта «Сухум».
Далее состоялось посещение завода по производству тихих вин в селе Лабра, построенного при поддержке Российской Федерации в рамках программы льготного кредитования Банка ВТБ.
Николай Ачба провел для гостей экскурсию в музее истории абхазского виноделия, созданном при заводе.
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