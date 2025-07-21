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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА: АБХАЗИЯ ДОСТИГЛА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2022-2025 ГОДЫ

Новости Понедельник, 21 июля 2025 20:07
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА: АБХАЗИЯ ДОСТИГЛА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2022-2025 ГОДЫ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. Запланированные целевые показатели реализации Госпрограммы социально-экономического развития на 2022-2025 годы достигнуты, об на пресс-подходе по завершении 20-го заседания российско-абхазской Межправкомиссии сообщил премьер-министр Абхазии Владимир Делба.

Одним из ключевых достижений стало завершение реконструкции аэропорта и восстановление авиационного сообщения между Российской Федерацией и Абхазией.

«Реконструкция аэропорта стала важнейшим инфраструктурным проектом, придающим значительный импульс развитию экономики и привлечению инвестиций в нашу страну», – отметил Делба.

Зампредседателя Правительства России Александр Новак отметил, что за последние годы Абхазия уверенно движется вперед в своем развитии «и по росту экономики, и по социальному развитию, по реализации новых инфраструктурных проектов, по росту заработной платы и валового внутреннего продукта на душу населения».

«Россия оказывает этому поддержку, для того чтобы республика могла самостоятельно обеспечивать своё развитие в будущем. Создаются новые медицинские проекты, новые рабочие места, и зависимость от внешней поддержки снижается. Это одно из направлений, которое было задано как раз при подготовке программы», – заявил Новак.

Он также подчеркнул, что на заседании Межправкомиссии обсуждался проект новой Госпрограммы социально-экономического сотрудничества на период на 2026 – 2030 гг. В основу разработки программы легли указания, данные президентами двух стран на встрече в Москве 10 мая.

Новая программа будет ориентирована на дальнейшее экономическое и социальное развитие Абхазии, предусмотрит меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также предоставление льготного кредитования и социальные выплаты.

Программу планируется утвердить до 1 октября 2025 г.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 20:12

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