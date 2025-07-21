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Абхазия Информ

РОСРЕЕСТР ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ АБХАЗИИ В ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Новости Понедельник, 21 июля 2025 21:19
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РОСРЕЕСТР ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ АБХАЗИИ В ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. Представители Росреестра на встрече с вице-премьером Кабинета Министров Абхазии Вараздатом Миносяном договорились об оказании содействия республике в проведении мероприятий по инвентаризации и кадастровой оценке объектов недвижимости.

Переговоры состоялись в рамках 20-го заседания Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией под председательством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов, руководитель Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба и директор Государственной кадастровой палаты республики Темур Сангулия.

В ходе встречи Максим Смирнов рассказал о развитии системы регистрации прав, кадастра и картографии России, а также обозначил ключевые проекты и показатели, которых удалось достичь за последние годы.

Также стороны обсудили реализацию Дорожной карты по взаимодействию с Республикой Абхазия в части развития кадастра недвижимости и кадастровой оценки.

В 2024 году Росреестром была оказана консультативная помощь по разработке в республике Автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости и программного модуля «Оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости».

В марте этого года в ходе визита в Сухум специалисты ведомства и ППК «Роскадастр» протестировали работоспособность системы.

«Между Росреестром и профильными ведомствами Абхазии сложилось тесное конструктивное сотрудничество. Мы рады, что наших коллег заинтересовал российский опыт по цифровизации института кадастровой оценки. В прошлом году в рамках Дорожной карты в республике были сформированы необходимые условия для создания системы государственного кадастрового учета, и мы готовы к очередному этапу совместной работы – проведению инвентаризации и оценки объектов недвижимости. Это необходимо для завершения процедуры внедрения в Абхазии автоматизированных систем кадастра недвижимости и кадастровой оценки, что будет способствовать повышению собственных доходов республики и ее инвестиционной привлекательности, а также росту качества услуг в учетно-регистрационной сфере», – сказал Максим Смирнов.

В 2026 году планируется провести инвентаризацию приоритетных объектов недвижимости республики с внесением сведений в реестр, а в 2026-2027 гг. кадастровую оценку приоритетных объектов. Реализацией мероприятий займется ППК «Роскадастр».

До сентября этого года предстоит разработать и принять Концепцию развития кадастра недвижимости и кадастровой оценки Республики Абхазия, включая работы над геодезической и картографической основой, а также требования и технические условия информационных систем.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 21:30

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