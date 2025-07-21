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Абхазия Информ

ХАРИТОН АГРБА ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ ГОСКОМИТЕТА ГУМАНИТАРНУЮ МИССИЮ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Новости Понедельник, 21 июля 2025 21:28
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ХАРИТОН АГРБА ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ ГОСКОМИТЕТА ГУМАНИТАРНУЮ МИССИЮ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялась встреча с прославленным боксером, чемпионом IBA, обладателем поясов IBF Inter-Continental и WBA Continental Харитоном Агрба. Вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета Таращ Хагба и заместитель председателя Беслан Карчава тепло приняли спортсмена.

Поводом для встречи стал гуманитарный визит Харитона Агрба на родину. Спортсмен посетил боксерские секции пяти городов Абхазии – Гагра, Гудаута, Гулрыпш, Новый Афон и Сухум, – обеспечив их необходимым инвентарем, а также провел встречи с тренерами и юными спортсменами.

«Харитон, мы искренне рады видеть тебя на родине. Знаем, что твой приезд связан с важной миссией – поддержкой наших боксерских секций снаряжением, общением с тренерами и спортсменами. Особенно ценно, что эта инициатива реализуется при поддержке Умара Назаровича. Передай ему огромную благодарность от спортивной общественности Абхазии», – сказал Хагба.

Вице-премьер также подчеркнул поддержку спортсмена со стороны всей Абхазии, особенно после его последнего боя: «Даже если мы не присутствовали лично, мы все переживали и следили за трансляцией. Конечно, результат огорчил нас, но мы прекрасно понимаем суть спорта: без преодоления трудностей не бывать новым вершинам. Главное – твой характер и настрой».

Харитон Агрба рассказал о целях своей миссии: «Этот инвентарь на благо того, чтобы наша подрастающая молодежь могла тренироваться в правильных условиях и у них появлялись новые возможности».

Говоря о недавнем поединке, Агрба отметил: «Это был урок жизни. Для нас ничего не поменялось, планы и цели остались те же. Эта встряска, возможно, произошла в нужный момент. Мы приобрели новый опыт, сделали выводы и вернемся сильнее с еще большим желанием и рвением, чтобы забрать пояс чемпиона мира».

Заместитель председателя Госкомитета Беслан Карчава поддержал спортсмена, подчеркнув искренность его акции помощи: «Я наблюдаю за этой акцией и вижу, что это делается от души».

В завершение встречи Таращ Хагба пожелал боксеру удачи в предстоящих боях, включая возможный реванш: «Сейчас у тебя будет следующий бой, дай Бог и реванш, мы душой всегда с тобой. Огромное спасибо за то, что ты у нас есть, такой чистый, искренний профессионал своего дела с большой душой человек. Всегда добро пожаловать и во всем тебе удачи».

Харитон Агрба поделился, что поездка на родину и поддержка земляков помогли ему восстановиться: «После боя потребовалось время на переосмысление. Приехав в Абхазию, я буквально на набережной ощутил поддержку земляков – люди подходили, говорили теплые слова, как переживали. Это невероятно ценно. После поражения я чувствовал, будто часть меня потеряна. Но та искренняя поддержка, которую я получил здесь, помогла восстановиться. Я почувствовал прилив сил и энергии. Очень рад, что приехал – теперь чувствую себя обновленным и готовым к новым вызовам».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 21:31

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