ВЛАДИМИР ДЕЛБА И ЛЕВ КВИЦИНИЯ ОБСУДИЛИ РАБОТУ МЧС В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ . Премьер-министр Абхазии Владимир Делба провел встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния. Стороны обсудили работу ведомства в курортный сезон, об обеспечении безопасности туристов на пляжах и туристических маршрутах.

Лев Квициния доложил премьер-министру о материально-техническом обеспечении подразделений МЧС и необходимости приобретения специальных средств для эвакуации пострадавших из труднодоступных мест.

На встрече речь шла о повышении заработной платы сотрудников МЧС и подготовке необходимых для этого документов.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.