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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА И ЛЕВ КВИЦИНИЯ ОБСУДИЛИ РАБОТУ МЧС В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Новости Вторник, 22 июля 2025 18:44
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА И ЛЕВ КВИЦИНИЯ ОБСУДИЛИ РАБОТУ МЧС В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба провел встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния. Стороны обсудили работу ведомства в курортный сезон, об обеспечении безопасности туристов на пляжах и туристических маршрутах.

Лев Квициния доложил премьер-министру о материально-техническом обеспечении подразделений МЧС и необходимости приобретения специальных средств для эвакуации пострадавших из труднодоступных мест.

На встрече речь шла о повышении заработной платы сотрудников МЧС и подготовке необходимых для этого документов.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 22 июля 2025 18:50

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