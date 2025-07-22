ВЛАДИМИР ДЕЛБА И ЛЕВ КВИЦИНИЯ ОБСУДИЛИ РАБОТУ МЧС В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба провел встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния. Стороны обсудили работу ведомства в курортный сезон, об обеспечении безопасности туристов на пляжах и туристических маршрутах.
Лев Квициния доложил премьер-министру о материально-техническом обеспечении подразделений МЧС и необходимости приобретения специальных средств для эвакуации пострадавших из труднодоступных мест.
На встрече речь шла о повышении заработной платы сотрудников МЧС и подготовке необходимых для этого документов.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
Последнее от Super User
- СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ОЛЕГА БАРЦИЦ И ЛАУРЕАНО ОРТЕГИ МУРИЛЬО
- КАДРОВАЯ ШКОЛА «ХОД В БУДУЩЕЕ» УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ В АДЫГЕЕ
- В АБХАЗИИ ПРОШЛА КАМПАНИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РУССКИХ ТУРИСТОВ С ПОМОЩЬЮ «ДОШИРАКА»
- ХАРИТОН АГРБА ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ ГОСКОМИТЕТА ГУМАНИТАРНУЮ МИССИЮ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
- ГОСФИЛАРМОНИИ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ С