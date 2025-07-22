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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОШЛА КАМПАНИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РУССКИХ ТУРИСТОВ С ПОМОЩЬЮ «ДОШИРАКА»

Новости Вторник, 22 июля 2025 18:50
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В АБХАЗИИ ПРОШЛА КАМПАНИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РУССКИХ ТУРИСТОВ С ПОМОЩЬЮ «ДОШИРАКА»

Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ. Скандал после заявлений чиновницы в Абхазии про «Доширак» привел к неожиданной реакции со стороны отельеров. Владельцы гостиниц начали активно завлекать российских туристов, предлагая им лапшу быстрого приготовления.

В соцсетях появились видео, где показывают, как местные повара готовят лапшу и подают ее гостям. Подобная тактика оказалась продуманным ходом со стороны бизнеса.

Как отмечает TourDom, нестандартные маркетинговые решения стали ответом на резкое падение турпотока из России. Тенденция стала усиливаться после критики путешественников за небольшие траты в регионе.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее отметили, что бронирование туров с полным питанием в Абхазии едва достигает 22%. При этом количество сертифицированных кафе на курортах республики увеличилось на 18%, а санитарные проверки начали проводить ежемесячно, утверждают в АТОР.

При этом туристы нередко выбирают проверенную еду из-за минимального риска отравиться и ради ощутимой экономии. За обед вместо 1,2 тысячи рублей в ресторане в Гагре можно отдать 35-45 рублей за упаковку лапши.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 22 июля 2025 18:54

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