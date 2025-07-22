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Абхазия Информ

КАДРОВАЯ ШКОЛА «ХОД В БУДУЩЕЕ» УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ В АДЫГЕЕ

Новости Вторник, 22 июля 2025 18:54
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КАДРОВАЯ ШКОЛА «ХОД В БУДУЩЕЕ» УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ В АДЫГЕЕ

Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ. Четыре насыщенных дня пролетели как один миг – в Адыгее завершила свою работу кадровая школа «Ход в Будущее». На базе Адыгейского государственного университета в Майкопе 50 активных молодых людей из Республики Адыгея и Республики Абхазия обменялись опытом, получили новые знания и вдохновение для своих будущих проектов.

Основной целью школы стало развитие лидерских качеств и повышение квалификации активистов и волонтеров команды Всероссийского конкурса «Твой Ход». Программа мероприятия была максимально насыщенной: участников ждали интенсивные образовательные блоки, практические мастер-классы, мотивационные тренинги и стратегические деловые игры. Это позволило молодым лидерам раскрыть свой потенциал, значительно улучшить командные навыки и освоить современные подходы к реализации молодежной политики.

«Ход в Будущее» стал уникальной площадкой для живого диалога и обмена лучшими практиками между молодежью двух братских регионов – Адыгеи и Абхазии. Участники не только углубили свои знания, но и зарядились энергией для дальнейших свершений, расширив горизонты своих возможностей.

Проект реализован региональной командой Республики Адыгея Всероссийского конкурса «Твой Ход» при поддержке Комитета Республики Адыгея по делам молодежи, Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта и Молодежного центра Республики Адыгея.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 22 июля 2025 18:59

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