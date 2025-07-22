СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ОЛЕГА БАРЦИЦ И ЛАУРЕАНО ОРТЕГИ МУРИЛЬО

Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ . В рамках официального визита делегации Республики Абхазия в Никарагуа состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц и советника президента Республики Никарагуа по продвижению инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортеги Мурильо.

С абхазской стороны во встрече приняли участие: и.о. замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, начальник Департамента Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Мадина Зухба, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария, советник-посланник посольства Аляс Айба, а также представители бизнес-сообщества Абхазии Борис Барциц, Симон Агрба и Алиас Хашба.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием экономических отношений, включая укрепление сотрудничества в области взаимной торговли, инвестиций и банковской сферы.

Особое внимание было уделено возможностям развития гуманитарного сотрудничества и углубления взаимодействия в области культуры.

Олег Барциц поблагодарил за приглашение посетить Никарагуа и разделить с народом страны празднование 46-й годовщины Победы Сандинистской революции.

Он подчеркнул, что за годы сотрудничества между нашими странами сформировались крепкие узы дружбы, основанные на взаимодоверии и уважении.

Министр иностранных дел Абхазии выразил надежду на то, что нынешний визит в Никарагуа послужит дополнительным импульсом для укрепления дружественных отношений и созданию новых возможностей для межгосударственного взаимодействия.

В свою очередь, Лауреано Ортега Мурильо выразил признательность Олегу Барциц за визит в Никарагуа, подчеркнув, что в Никарагуа дорожат отношениями с Абхазией.

Стороны наметили практические шаги в области реализации торгово-экономических проектов и финансового сотрудничества.

Была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем комплексном развитии межгосударственного взаимодействия.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.