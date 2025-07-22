 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ОЛЕГА БАРЦИЦ И ЛАУРЕАНО ОРТЕГИ МУРИЛЬО

Новости Вторник, 22 июля 2025 18:59
Оцените материал
(0 голосов)
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ОЛЕГА БАРЦИЦ И ЛАУРЕАНО ОРТЕГИ МУРИЛЬО

Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ. В рамках официального визита делегации Республики Абхазия в Никарагуа состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц и советника президента Республики Никарагуа по продвижению инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортеги Мурильо.

С абхазской стороны во встрече приняли участие: и.о. замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, начальник Департамента Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Мадина Зухба, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария, советник-посланник посольства Аляс Айба, а также представители бизнес-сообщества Абхазии Борис Барциц, Симон Агрба и Алиас Хашба.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием экономических отношений, включая укрепление сотрудничества в области взаимной торговли, инвестиций и банковской сферы.

Особое внимание было уделено возможностям развития гуманитарного сотрудничества и углубления взаимодействия в области культуры.

Олег Барциц поблагодарил за приглашение посетить Никарагуа и разделить с народом страны празднование 46-й годовщины Победы Сандинистской революции.

Он подчеркнул, что за годы сотрудничества между нашими странами сформировались крепкие узы дружбы, основанные на взаимодоверии и уважении.

Министр иностранных дел Абхазии выразил надежду на то, что нынешний визит в Никарагуа послужит дополнительным импульсом для укрепления дружественных отношений и созданию новых возможностей для межгосударственного взаимодействия.

В свою очередь, Лауреано Ортега Мурильо выразил признательность Олегу Барциц за визит в Никарагуа, подчеркнув, что в Никарагуа дорожат отношениями с Абхазией.

Стороны наметили практические шаги в области реализации торгово-экономических проектов и финансового сотрудничества.

Была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем комплексном развитии межгосударственного взаимодействия.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КАДРОВАЯ ШКОЛА «ХОД В БУДУЩЕЕ» УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ В АДЫГЕЕ ОТ АГУ ДО СЕВАСТОПОЛЯ: РЕНАТ ЛОМИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОЛОГИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.