СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ОЛЕГА БАРЦИЦ И ЛАУРЕАНО ОРТЕГИ МУРИЛЬО
Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ. В рамках официального визита делегации Республики Абхазия в Никарагуа состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц и советника президента Республики Никарагуа по продвижению инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортеги Мурильо.
С абхазской стороны во встрече приняли участие: и.о. замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, начальник Департамента Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Мадина Зухба, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария, советник-посланник посольства Аляс Айба, а также представители бизнес-сообщества Абхазии Борис Барциц, Симон Агрба и Алиас Хашба.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием экономических отношений, включая укрепление сотрудничества в области взаимной торговли, инвестиций и банковской сферы.
Особое внимание было уделено возможностям развития гуманитарного сотрудничества и углубления взаимодействия в области культуры.
Олег Барциц поблагодарил за приглашение посетить Никарагуа и разделить с народом страны празднование 46-й годовщины Победы Сандинистской революции.
Он подчеркнул, что за годы сотрудничества между нашими странами сформировались крепкие узы дружбы, основанные на взаимодоверии и уважении.
Министр иностранных дел Абхазии выразил надежду на то, что нынешний визит в Никарагуа послужит дополнительным импульсом для укрепления дружественных отношений и созданию новых возможностей для межгосударственного взаимодействия.
В свою очередь, Лауреано Ортега Мурильо выразил признательность Олегу Барциц за визит в Никарагуа, подчеркнув, что в Никарагуа дорожат отношениями с Абхазией.
Стороны наметили практические шаги в области реализации торгово-экономических проектов и финансового сотрудничества.
Была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем комплексном развитии межгосударственного взаимодействия.
В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.
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