ОТ АГУ ДО СЕВАСТОПОЛЯ: РЕНАТ ЛОМИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОЛОГИИ
Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ. Выпускник физико-математического факультета Абхазского государственного университета Ренат Ломия успешно защитил магистерскую диссертацию по направлению «Цифровая геоэкология» в Институте перспективных исследований Севастопольского государственного университета.
Заведующая базовой кафедрой «Цифровая геоэкология» ИПИ СевГУ Светлана Рубцова особо отметила глубокие практические навыки, продемонстрированные Ренатом Ломия. Государственная экзаменационная комиссия СевГУ не только высоко оценила его магистерскую работу, но и рекомендовала Рената к поступлению в аспирантуру, что является ярким свидетельством его выдающегося научного потенциала.
Магистерская диссертация Рената посвящена крайне актуальной и жизненно важной для нашей республики теме – оценке влияния климатических изменений на водный баланс Галского водохранилища. Это водохранилище является ключевым объектом для работы Ингурской ГЭС, и исследование Рената имеет огромное значение для обеспечения устойчивости гидроэнергетического комплекса Абхазии.
В настоящее время Ренат активно применяет свои знания на практике, работая в Институте экологии Академии наук Абхазии и в Абхазском государственном университете. Его компетенции в сфере экологии и природопользования полностью соответствуют современным требованиям к специалистам и представляют огромный интерес для развития Республики Абхазия.
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