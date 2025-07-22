МИНТУРИЗМА ПРОВЕЛО ВНЕПЛАНОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ . Министерство туризма провело внеплановую выездную проверку состояния пляжных зон, парковых территорий и других объектов туристической направленности в Сухуме, в районе Турбазы.

В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения, связанные с санитарным состоянием территорий: захламлённость общественных пространств, несвоевременный вывоз мусора, ненадлежащее состояние урн, лавочек и пешеходных дорожек. Особое внимание было уделено зонам, активно посещаемым как жителями столицы, так и туристами.

По итогам проверки министерство подготовит официальные обращения в соответствующие службы с рекомендациями по устранению выявленных нарушений и приведению объектов в надлежащее санитарное и эстетическое состояние.

Мониторинг состояния туристической инфраструктуры будет продолжен.