В МИНТУРИЗМА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АССОЦИАЦИИ ЭКСКУРСОВОДОВ АБХАЗИИ

Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве туризма Республики Абхазия прошла рабочая встреча с представителями ассоциации экскурсоводов. Основной темой обсуждения стало недавнее заявление министра о намерении перевести деятельность иностранных нелегальных экскурсионных групп в законное русло.

Министр туризма Астамур Логуа подчеркнул, что предоставление права на самостоятельную экскурсионную деятельность иностранным гидам невозможно – это противоречит действующему законодательству Республики Абхазия.

Вместе с тем, была озвучена инициатива по созданию условий, при которых иностранные группы смогут продолжать посещение страны, но только с обязательным участием абхазских лицензированных экскурсоводов. Согласно предложению, при пересечении границы к таким группам будут присоединяться местные специалисты, которые и будут проводить экскурсионное сопровождение.

Данная инициатива получила положительный отклик со стороны участников встречи. Несмотря на имеющийся скепсис относительно добросовестности выполнения этих условий со стороны иностранных организаторов, представители Ассоциации поддержали предложение как шаг в сторону систематизации сферы и повышения качества экскурсионных услуг.

Астамур Логуа отметил, что важно находить решения, которые не идут вразрез с законом, но при этом способствуют улучшению туристического сервиса и укреплению позиций абхазских специалистов на рынке.