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Абхазия Информ

МЕРОПРИЯТИЯ К ДНЮ ФЛАГА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 22 июля 2025 19:30
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МЕРОПРИЯТИЯ К ДНЮ ФЛАГА АБХАЗИИ

Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ. Министерство культуры Абхазии сообщает, что в День государственного флага – 23 июля в 13:00 в Национальной картинной галерее в Сухуме откроется выставка – «Возрождение галереи».​ В экспозицию войдут произведения, уцелевшие после пожара, произошедшего 21 января 2024 года.

В день открытия стартует акция «1 картина – 1 история», в рамках которой художники смогут передать в дар галерее произведение искусства – свою работу или работу из личной коллекции.

23 июля в 20:00 на театральной площади в городе Сухум состоится праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага Республики Абхазия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 22 июля 2025 19:37

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