ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ РАЙОННЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ
Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ. Замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий в сопровождении министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба и главы администрации Очамчырского района Алхаса Кация посетил Очамчырскую центральную районную больницу.
В рамках визита главный врач больницы Мадонна Кишмария продемонстрировала медицинские кабинеты учреждения, показала имеющееся оборудование для проведения медицинских исследований и отметила острую нехватку финансирования и специального медицинского оборудования.
Андрей Плутницкий внимательно осмотрел все кабинеты и выразил готовность оказывать поддержку по всем направлениям.
Глава района Алхас Кация также пообещал оказывать финансовую поддержку Очамчырской больнице при первой же возможности, учитывая её острую потребность в капитальном ремонте.
Замминистра посетил и Ткуарчалскую районную больницу, где также ознакомился с работой этого медучреждения.
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