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Абхазия Информ

ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ РАЙОННЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 22 июля 2025 19:37
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ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ РАЙОННЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ

Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ. Замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий в сопровождении министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба и главы администрации Очамчырского района Алхаса Кация посетил Очамчырскую центральную районную больницу.

В рамках визита главный врач больницы Мадонна Кишмария продемонстрировала медицинские кабинеты учреждения, показала имеющееся оборудование для проведения медицинских исследований и отметила острую нехватку финансирования и специального медицинского оборудования.

Андрей Плутницкий внимательно осмотрел все кабинеты и выразил готовность оказывать поддержку по всем направлениям.

Глава района Алхас Кация также пообещал оказывать финансовую поддержку Очамчырской больнице при первой же возможности, учитывая её острую потребность в капитальном ремонте.

Замминистра посетил и Ткуарчалскую районную больницу, где также ознакомился с работой этого медучреждения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 22 июля 2025 19:39

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