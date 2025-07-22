ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ РАЙОННЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ

Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ . Замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий в сопровождении министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба и главы администрации Очамчырского района Алхаса Кация посетил Очамчырскую центральную районную больницу.

В рамках визита главный врач больницы Мадонна Кишмария продемонстрировала медицинские кабинеты учреждения, показала имеющееся оборудование для проведения медицинских исследований и отметила острую нехватку финансирования и специального медицинского оборудования.

Андрей Плутницкий внимательно осмотрел все кабинеты и выразил готовность оказывать поддержку по всем направлениям.

Глава района Алхас Кация также пообещал оказывать финансовую поддержку Очамчырской больнице при первой же возможности, учитывая её острую потребность в капитальном ремонте.

Замминистра посетил и Ткуарчалскую районную больницу, где также ознакомился с работой этого медучреждения.