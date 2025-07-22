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Абхазия Информ

В АГУ СТАРТОВАЛИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Новости Вторник, 22 июля 2025 19:44
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В АГУ СТАРТОВАЛИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Сухум. 22 июля 2025. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете начались вступительные экзамены на 2025-2026 учебный год.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии АГУ Адгура Какоба, в этом году АГУ объявил прием документов от абитуриентов по 34 направлениям подготовки (специальностям) и по 5 магистерским программам. В целом заявления на поступление в национальный вуз подали 666 абитуриентов. Из них 142 человека по результатам олимпиады «Путь к вершинам» были рекомендованы к зачислению в университет без вступительных испытаний, но к сожалению, из этого числа 15 человек, рекомендованных на поступление в национальный вуз, поступили в вузы Российской Федерации, и такая тенденция наблюдается ежегодно, так как наших абитуриентов принимают без вступительных испытаний во многих вузах РФ и Турции, и таким образом происходит вымывание молодежи Абхазии, так как эти специалисты, как показывает практика, не возвращаются домой.

Адруг Какоба подчеркнул, что ректор АГУ Алеко Гварамия и руководство университета обеспокоены тем, что на такие направления, как филология и педагогика, очень мало абитуриентов подали заявление, а на такие направления, как математика, химия, биология ландшафтный дизайн и вовсе не поданы заявления от абитуриентов.

«Сегодня первый день вступительных испытаний на педагогическом, филологическом, юридическом факультетах, а также факультете искусств. Количество абитуриентов по этому направлению небольшое в сравнении прошлыми годами – 10 человек на специальность абхазский язык и литература, 9 человек на русскую филологию и по направлению начальное и дошкольное образование педагогического факультета тоже всего лишь 9 абитуриентов. Это связано с тем, что многие выбрали такие специальности, как экономика, юриспруденция, история и туризм, а на педагогические специальности поступают все меньше и меньше.

Абхазский государственный университет будет продолжать дополнительный прием документов по тем направлениям подготовки, где меньше, чем 10 абитуриентов подали заявления», – отметил Адгур Какоба.

Также он подчеркнул, что приемная комиссия АГУ настроена на то, чтобы все абитуриенты поступили в родной вуз, отметив, что для этого созданы все условия. Адгур Паатович призвал всех тех абитуриентов, которые по каким-то причинам хотели испытать себя в других вузах, но не смогли этого сделать, прийти в АГУ на дополнительный прием документов, где каждый будет иметь возможность проявить себя и учиться у себя на Родине.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 22 июля 2025 19:48

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