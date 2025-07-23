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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Новости Среда, 23 июля 2025 08:34
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В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают День Государственного флага. 23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия. Утверждение Государственной символики и изменение названия страны с Автономной Социалистической Советской Республики Абхазия на Республику Абхазия стало возможным только после прекращения действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции ССР Абхазии 1925 года.

3 июня 2005 года президент Абхазии Сергей Багапш подписал принятый Парламентом закон «О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Абхазия «О памятных и праздничных днях в Республике Абхазия», согласно которому 23 июля стали отмечать День Государственного флага Абхазии.

Эскиз современного флага Абхазии разработал абхазский художник Валерий Гамгия. При этом он отразил в изображении флага символ абхазской государственности, известный еще со времен Абхазского царства VIII-X веков.

1. Это раскрытая белая ладонь на красном фоне, изображение которой развивалось над Себастополисом – предшественником современного Сухума – еще 12 столетий назад.

2. Зеленые и белые полосы на флаге Абхазии, по задумке автора, отсылают к флагу существовавшей в 1918 году Горской республики, в которую входила и Абхазия. Белый цвет символизирует духовность, зеленый – молодость и жизнь.

3. Семь пятиконечных звезд над ладонью – это семь основных районов исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжьыуаа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

В честь праздника в столице республики – Сухуме, проходят торжественные и массовые мероприятия с участием первых лиц государства. Праздник отмечают народными гуляниями с флагами, организуют концерты, конные и факельные шествия. Люди выходят на улицы в национальных костюмах.

Вечером на площади у Абхазского драмтеатра им. С. Чанба (ул. Пушкина, 1) состоится праздничный концерт.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 23 июля 2025 08:38

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