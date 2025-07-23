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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД АБХАЗИИ И НИКАРАГУА

Новости Среда, 23 июля 2025 17:56
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ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД АБХАЗИИ И НИКАРАГУА

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. В рамках официального визита делегации Республики Абхазия в Никарагуа состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц и министра иностранных дел Республики Никарагуа Вальдрака Джентске.

С абхазской стороны во встрече также приняли участие: и.о. замминистра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба, начальник Департамента Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Абхазии Мадина Зухба, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария, советник-посланник Посольства Аляс Айба , а также представители бизнес-сообщества Абхазии Борис Барциц, Симон Агрба и Алиас Хашба.

На встрече также присутствовал замминистра иностранных дел, советник президента Республики Никарагуа по вопросам политики и международных отношений Иван Лара.

В рамках встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего абхазо-никарагуанского взаимодействия.

Была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшей интенсификации межгосударственных отношений и наращивании контактов в сфере экономики, торговли, культуры.

Олег Барциц, в частности, подчеркнул: «С удовлетворением отмечаю, что сегодня с нами здесь присутствуют представители бизнес-сообщества Республики Абхазия. И в этом контексте визит делегации Абхазии направлен прежде всего на практическую реализацию подписанных ранее двусторонних межправительственных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества. Ранее сегодня у нас состоялась встреча с советником президента по продвижению инвестиций, торговли и международного сотрудничества товарищем Лауреано Ортегой Мурильо, в рамках которой мы обсудили возможности расширения торговых и финансовых отношений».

В ходе беседы Олег Барциц подчеркнул значимость поддержки, оказываемой Республикой Никарагуа нашей стране, как на различных региональных, так и на международных площадках, в рамках, в частности, Организации объединенных наций.

Министр отметил, что Абхазия видит в Никарагуа надежного друга и партнера.

Олег Барциц поблагодарил своего никарагуанского коллегу за теплый прием, отметив важность дальнейшего развития дружественных отношений между Абхазией и Никарагуа.

Было подчеркнуто обоюдное желание поступательного наращивания двусторонних связей и поддержания активного диалога на всех уровнях.

Встреча прошла в традиционно теплой дружественной атмосфере.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 23 июля 2025 18:00

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