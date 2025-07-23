ВСТРЕЧА ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ АБХАЗИИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА НИКАРАГУА
Новости Среда, 23 июля 2025 18:01
Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. В рамках официального визита министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц в Республику Никарагуа состоялась встреча официальной делегации Абхазии с председателем Центрального банка, представителями министерства финансов и руководителями ряда коммерческих банков Никарагуа.
В ходе состоявшейся обстоятельной беседы стороны наметили практические шаги для активизации сотрудничества в банковской сфере и выработке механизма по развитию торгово-финансовых отношений.