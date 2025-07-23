 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ АБХАЗИИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА НИКАРАГУА

Новости Среда, 23 июля 2025 18:01
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ АБХАЗИИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА НИКАРАГУА

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. В рамках официального визита министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц в Республику Никарагуа состоялась встреча официальной делегации Абхазии с председателем Центрального банка, представителями министерства финансов и руководителями ряда коммерческих банков Никарагуа.

В ходе состоявшейся обстоятельной беседы стороны наметили практические шаги для активизации сотрудничества в банковской сфере и выработке механизма по развитию торгово-финансовых отношений.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 23 июля 2025 18:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД АБХАЗИИ И НИКАРАГУА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ОЛЕГА БАРЦИЦ ДЛЯ СМИ НИКАРАГУА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.